PMDB volta ao nome de origem como tática para reduzir desgaste do partido

Foi aprovado nesta terça-feira (19), em convenção extraordinária, a mudança do nome da legenda do PMDB. O “P”, que significa partido, foi retirado levando agora o nome legenda original: MDB – Movimento Democrático Brasileiro.

O presidente da legenda, senador Romero Jucá (RR), anunciou em agosto deste ano o propósito, que teria como objetivo “ganhar as ruas”. Para a decisão ser oficializada, era necessária a aprovação dos integrantes do partido através de votação realizada em convenção nacional.

Em um discurso aos componentes do partido, Jucá disse que “o MDB seguirá no rumo da mudança que nos transformará novamente em um grande e novo movimento. Não é uma volta para o passado, mas um passo gigantesco para o futuro”, disse.

Antes de 1980, durante a ditadura militar, o partido carregava o nome da agremiação Movimento Democrático Brasileiro, quando foi dotado ao pluripartidarismo. A mudança é uma tática dos peemedebistas para reduzir o desgaste do antigo nome (PMDB) e da política partidária junto a sociedade, uma vez que vários participantes do partido são alvo de investigações e escândalos de corrupção, como por exemplo, o senador Romero Jucá.

Em entrevista, Jucá disse que a volta ao MDB não é “para esconder” eventuais irregularidades. “Qualquer coisa que seja investigada será respondida e cada um é, individualmente, responsável por aquilo que tenha feito de equivocado. O partido não tem nada a ver com isso, está tranquilo e vai disputar as eleições de cabeça erguida. Não temos nenhum tipo de vergonha”, afirmou o senador.

Devido ao recesso do Judiciário, a Justiça Eleitoral deve oficializar a alteração em fevereiro do próximo ano. De acordo com a assessoria de Jucá, a mudança do nome será comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Incialmente o presidente da República, Michel Temer, iria participar da reunião, mas a confirmação foi cancelada minutos depois.

Após o Planalto divulgar que Temer não compareceria ao evento, o presidente apareceu e fez um discurso de 10 minutos, defendendo a reforma da Previdência e disse ainda que as pessoas que ganham mais devem fazer uma previdência complementar.

Na pauta de convenção também estão outros itens, como a adequação do estatuto partidário à legislação eleitoral, com a inclusão das regras de distribuição do fundo público destinado a bancar campanhas eleitorais.