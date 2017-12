PMDB quer legado exaltado

A convenção do PMDB marcada para hoje deve se transformar em palco para a defesa do “legado” do presidente Michel Temer. Ontem, Temer e a cúpula peemedebista afirmaram que o candidato governista na disputa presidencial de 2018 não vai conseguir dissociar a defesa das reformas da atual gestão. “Quem for candidato a presidente e disser que vai continuar ou que terá um g...