PMDB expulsa senadora Kátia Abreu

Por unanimidade, a Comissão de Ética do PMDB decidiu nesta quinta-feira (23) expulsar a senadora Kátia Abreu (TO) do partido. De acordo com o presidente da comissão, Eduardo Krause, os membros do colegiado acompanharam por unanimidade o voto da relatora do processo, Rosemary Soares Antunes Rainha. A decisão da comissão foi comunicada de imediato ao presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR).

Em nota, Romero Jucá disse que o PMDB acatará a decisão da comissão. “O partido acatará de imediato a decisão do Conselho de Ética, que expulsou a senadora Katia Abreu. A medida demonstra nova fase de posicionamento do partido”, diz a nota. Com a decisão, a senadora deverá ter cancelado o registro de filiação dela à legenda.

O processo para expulsar a senadora Katia Abreu teve início em setembro do ano passado após ela ter votado contra a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff, contrariando orientação do partido. Ele foi a ministra da Agricultura na gestão de Dilma Rousseff. A senadora ainda tem feito críticas ao governo do presidente Michel Temer e se posicionado contra matérias enviadas pelo governo ao Congresso Nacional, como a reforma da Previdência.

Para a comissão de ética da legenda, a senadora feriu o decoro.

Em sua conta no Twitter, a senadora, que está fora do Brasil, afirmou "que ficará sem partido e que irá conversar com a população do Tocantins e "com as lideranças sérias do país antes de decidir o que será melhor para meu estado e o Brasil". "A minha expulsão não é uma punição, é biografia", disse.

Ficarei s/partido e vou conversar c/a pop.do Tocantins e as lideranças sérias do país antes de decidir o que será melhor p/meu Estado e o BR — Senadora Katia Abreu (@KatiaAbreu) 23 de novembro de 2017

A minha expulsão não é uma punição. É biografia. — Senadora Katia Abreu (@KatiaAbreu) 23 de novembro de 2017

Lutei pela democracia no partido. Mas os corruptos venceram. Mas não por muito tempo.Vitoria de Pirro. — Senadora Katia Abreu (@KatiaAbreu) 23 de novembro de 2017