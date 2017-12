PMDB e PTB fecham questão

Com 76 deputados juntos, PMDB e PTB anunciaram ontem que vão obrigar seus parlamentares a votarem a favor da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Nenhum dos dois partidos, contudo, deixou claro que tipo de punição sofrerão os desobedientes. O governo espera que a decisão do PMDB provoque um “efeito manada” e leve outras legendas da base aliada, como PP e PRB, a fecharem questão nos próximos dias. A executiva nacional do PMDB aprovou a medida por 19 votos a 3, em reunião com a presença dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que são filiados à legenda. Votaram contra os deputados federais João Arruda (PR) e Mauro Mariane (SC) e o vice-governador de Pernambuco, Raul Henry. O partido tem a maior bancada da Câmara, com 60 deputados.

O fechamento de questão é uma decisão tomada pela maioria da executiva nacional de um partido. Quando isso acontece, os parlamentares que votarem de forma diferente ao que determinou a direção da legenda podem ser punidos até mesmo com a expulsão do partido. Há também o fechamento simbólico feito pelas bancadas no Congresso Nacional. Nesse caso, porém, não costuma haver uma punição aos parlamentares infiéis.

“É fechamento de questão com punição. O que não fizemos foi dizer que tipo de punição será, para não parecer que é uma ameaça feita aos deputados e deputadas do PMDB”, afirmou o presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR). Segundo ele, caberá à comissão de ética da sigla definir a punição de cada deputado de forma separada. “Não queríamos ameaçar, queríamos uma reflexão dos parlamentares para saberem que essa é uma medida para o Brasil”, acrescentou. ()