Foram ao todo 78 ocorrências registradas pela Polícia Militar em todo o Estado. Houve uma redução superior às expectativas da PM, que registraram nas eleições de 2016 mais de 600 ocorrências, principalmente de boca de urna.

Para agora, todas as equipes do batalhão estão de plantão para o pós, como as comemorações. A expectativa é de que até 21h os votos já estejam apurados. As informações são do coronel Anesio Barbosa.