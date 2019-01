Política Plenário do TCE ignorou recomendações técnicas Apesar de análises negativas dos técnicos, conselheiros foram favoráveis à aprovação de todas as contas entre 2014 e 2017; Assembleia também votou pela aprovação, inclusive com a retirada de ressalvas

Maior déficit da história; deterioração da situação financeira; agravamento constante das contas; índices insustentáveis; profundo descompasso; camuflagem financeira; grave risco; falta de recursos para pagamento de todas as obrigações; exceção virou regra; e grave ameaça. Os termos compõem os relatórios técnicos sobre as contas anuais do governo de Goiás feitos pelo Tri...