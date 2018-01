Plenário da Câmara tem princípio de incêndio e assusta servidores; veja vídeo

O plenário da Câmara dos Deputados e áreas próximas foram interditados na manhã desta quinta-feira, 25, devido a um princípio de incêndio. Ninguém saiu ferido.



Segundo a assessoria de imprensa da Casa, um funcionário da Câmara foi acender as luzes do plenário por volta das 6h30 e houve um curto-circuito. O material incandescente caiu sobre quatro poltronas, mas o fogo em uma delas foi logo controlado pela Brigada de Incêndio da Casa e não chegou a se alastrar.



O plenário e setores próximos, como o comitê de imprensa, foram bloqueados. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal já fez uma perícia no local e ainda nesta quinta a Polícia Civil fará uma nova investigação.



Como os parlamentares estão em recesso, o plenário passa a maior parte do dia fechado. Apenas funcionários da manutenção e seguranças circulam no local. As atividades parlamentares serão retomadas em fevereiro.

Assista ao vídeo publicado no YouTube do jornal Metrópoles: