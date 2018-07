Política Plantonista volta a mandar soltar Lula 'em uma hora', mesmo após decisão de relator no TRF-4 Mesmo depois de relator da Lava Jato no TRF-4 desautorizar ordem para libertação do ex-presidente, às 16h04 deste domingo, 8, desembargador Rogério Favreto insiste em acolher pedido de habeas do petista

Mesmo depois de relator da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto desautorizar ordem para libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desembargador Rogério Favreto insiste em acolher pedido de habeas do petista, às 16h04 deste domingo. O desembargador decidiu negar pedido de reconsideração de seu primeiro despacho movido pela Procuradoria da República d...