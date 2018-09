Política Planos de governo apresentam propostas frágeis para educação Especialistas da área dizem que análises vagas e projetos genéricos são as principais fragilidades dos planos de governo; mestre em educação comenta projetos dos postulantes

Análises vagas e propostas genéricas ou mesmo ausência de projetos para áreas centrais são as principais fragilidades dos planos de governo dos candidatos ao comando do Estado, segundo dois especialistas ouvidos pelo POPULAR. A análise compõe a primeira reportagem da série em que especialistas da educação, segurança e saúde comentam as propostas apresentadas pelos ca...