Política Plano prevê base da gestão de Marconi José Eliton apresenta documento com 5 eixos, reforçando ligação com ex-governador, e ataca “propostas inexequíveis” de candidatos

Candidato à reeleição, o governador do Estado, José Eliton (PSDB), apresentou ontem seu Plano de governo reforçando a manutenção dos programas criados nas gestões de Marconi Perillo (PSDB) e com foco no “cuidado com as pessoas”. De acordo com o tucano, as diretrizes envolvem fazer uma gestão municipalista e “preparar Goiás para o Futuro”, com um governo aberto, digital...