Plano Plurianual deve receber três novas emendas amanhã

Prevista para a sessão de ontem, a votação do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 foi adiado para amanhã (16), quando deve receber pelo menos mais três emendas. Duas delas serão da vereadora Cristina Lopes (PSDB) e a outra de Welington Peixoto (PMDB). Com as novas propostas, o projeto retorna à Comissão Mista.

Segundo Cristina, a primeira das suas emendas sugere a criação de um treinamento de prevenção a acidentes de queimadura nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). Ela explica que, nos Estados Unidos, as crianças são treinadas para aprender como proceder no caso de um incêndio, o que ajuda a evitar tragédias como a que o Brasil viveu recentemente em Janaúba (MG), quando 12 pessoas, incluindo nove crianças, morreram.

“Naquela tragédias, por exemplo, as crianças saíram correndo quando começou o fogo e isso só faz com que ele aumente. O correto é deitar-se e rolar para tentar apagar as chamas”, pontuou a vereadora.

Já a segunda estabelece um treinamento na Secretaria de Turismo para que pessoas com deficiência possam ser guias turísticas na capital. Cristina afirmou ainda que as duas emendas são demandas que ela vem tentando aprovar desde que assumiu como vereadora pela primeira vez.

Por fim, a emenda de Welington Peixoto corrige um ponto do projeto que não colocava a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) como responsável pela sinalização horizontal e semafórica e, consequentemente, não destinada recursos para a pasta.

Até agora, apenas quatro emendas haviam sido apresentadas: duas de Jorge Kajuru (PRP) para destinar parte do orçamento municipal à realização de cirurgias bariátricas e de diabetes; outra de Anderson Sales (PSDB) para criar centros de prática de artes marciais; e a última, de Gustavo Cruvinel (PV), prevendo a revitalização e criação de parques em Goiânia.