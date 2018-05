Política Planalto usa política econômica para se defender de falhas Após jornal mostrar que sete dos 15 pontos do programa “Ponte para o Futuro” não foram cumpridos, governo diz que área foi principal foco por recuperação

O governo federal apontou ontem o foco nas melhorias na política econômica ao fazer um balanço de dois anos da gestão do presidente Michel Temer (MDB), depois de o jornal O Estado de S.Paulo mostrar que sete dos 15 pontos do programa “Ponte para o Futuro” - lançado pelo partido e usado como a diretriz para a nova gestão - não foram cumpridos.De acordo com o Planalto, o governo c...