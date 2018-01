Planalto tenta manter posse de Cristiane Brasil

A disposição do presidente Michel Temer ainda é de manter a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho para hoje às 15 horas no Palácio do Planalto, caso consiga derrubar a liminar que suspendeu a cerimônia. Auxiliares do Planalto preveem uma “guerra de liminares” até a hora do evento, mas o discurso é otimista. A avaliação no governo é de que os e...