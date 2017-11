Planalto tenta acalmar convenção de tucanos

Objetivo do governo é esvaziar impacto político do evento para que não seja encarado como um marco do divórcio litigioso com o PMDB e minimizar influência sobre votações

Pedro Kirilos / Agência O Globo

Governador Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves: mineiro auxilia governo a convencer tucano paulista