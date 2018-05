Política Planalto dá aval e Meirelles acelera pré-campanha Estratégia é tirar o foco negativo de Temer e lançar um nome do MDB não citado na Lava Jato; presidente deve anunciar desistência em evento na próxima terça-feira

O governo resolveu vestir a roupa de candidato no ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB). Com aval do presidente Michel Temer, que desistiu de tentar novo mandato, Meirelles vai acelerar a pré-campanha ao Palácio do Planalto a partir da próxima semana. A estratégia está sendo montada na tentativa de tirar o foco negativo de Temer, pôr o MDB na disputa com um ...