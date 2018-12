Política PL que determina notificação em caso de faltas escolares é aprovado no Senado A matéria segue para sanção presidencial

O Senado aprovou nesta terça-feira (18) o projeto de lei que determina a notificação imediata aos conselhos tutelares no caso de as faltas escolares de alunos dos ensinos fundamental ou médio ultrapassarem em 30% o percentual permitido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A matéria segue para sanção presidencial. Atualmente, pais e responsáveis são no...