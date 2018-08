Política PHS é o primeiro partido a anunciar apoio a Meirelles Segundo o presidente do PHS em São Paulo, Laércio Benko, a vaga de vice ainda não foi discutida

O candidato à Presidência Henrique Meirelles (MDB) terá ao menos um partido em sua coligação: o PHS. A executiva nacional da sigla decidiu apoiá-lo em reunião na tarde desta quinta-feira, 2. O anúncio do PHS foi feito depois de a convenção nacional do MDB confirmar o nome de Meirelles para o Planalto. A legenda vai oficializar o apoio em um evento na sede do PHS...