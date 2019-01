Política PGR vê 'indícios de práticas criminosas' em investigação sobre Aécio Procuradoria pediu ao STF mais 60 dias para concluir as investigações do inquérito

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias para concluir as investigações do inquérito que apura a suspeita de envolvimento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas, estatal do setor energético. Para a PGR, há "indícios de práticas criminosas que necessitam de esclarecimento". ...