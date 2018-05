Política PGR recorre contra habeas de Gilmar Mendes a suposto operador do MDB Para Raquel, solto, Milton Lyra "traz um risco atual e iminente à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal"

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu contra decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que pôs na rua Milton Lyra, apontado como operador do MDB no Senado, e outros quatro alvos da Operação Rizoma, que mira fraudes em fundos de pensão. Para Raquel, solto, Milton Lyra "traz um risco atual e iminente à garantia da ordem pú...