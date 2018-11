Política PGR pede que PT devolva valores gastos com candidatura de Lula O pedido foi apresentado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que irá julgar o caso

A procuradora-geral eleitoral, Raquel Dodge, pediu nesta sexta-feira, 30, que a coligação 'O Povo Feliz de Novo', do candidato à Presidência derrotado Fernando Haddad (PT), devolva ao Fundo Partidário os valores que foram usados para financiar a campanha enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era o candidato do PT. O pedido foi apresentado no Tribunal S...