Política PGR defende Moro para julgar Lula sobre sítio de Atibaia Sub-procurador-geral da República diz, em manifestação no processo, que juiz de Curitiba “se manteve imparcial durante toda a marcha processual”

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a “imparcialidade” do juiz Sergio Moro, ao comandar o processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é réu, no caso do sítio do Atibaia. “Assim, inviável a declaração de nulidade de todos os atos praticados no curso da ação penal processada e julgada pelo Juízo Crim...