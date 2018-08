Política PGR defende anulação do decreto de Roraima que aumenta rigor sobre venezuelanos Segundo a procuradora-geral, Raquel Dodge, o decreto afronta obrigações internacionais assumidas pelo Brasil na área de direitos humanos e na proteção de refugiados

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou hoje (7) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer pela inconstitucionalidade do decreto do governo de Roraima que determina aumento de rigor da segurança pública e da vigilância das forças policiais na fronteira com a Venezuela, além da regulamentação de acesso a serviços públicos para eventual atendimento d...