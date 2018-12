Suspeito de receber R$ 58 milhões do Grupo J&F, dono da JBS, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), foi alvo ontem de busca e apreensão da Polícia Federal. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que chegou a ser secretário de Kassab durante sua gestão como prefeito de São Paulo, entre 2008 e 2012.

A partir de janeiro, Kassab será o secretário da Casa Civil do governo João Doria (PSDB), em São Paulo. Durante o cumprimento da busca, os policiais federais encontraram cerca de R$ 300 mil no apartamento do ministro em São Paulo (SP).

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o ministro afirmou que está “tranquilo” e que a Procuradoria-Geral do República ainda não concluiu a investigação. “Esta ainda é uma fase de apuração e eu me coloquei à disposição para colaborar como puder. Todos os documentos relacionados a esse assunto já foram devidamente encaminhados”, afirmou Kassab.

Além de Kassab, foram cumpridos mandados de busca em locais relacionados ao governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), e ao irmão do ministro, Renato Kassab. Ao todo, a PF cumpriu oito mandados de busca e apreensão - aproximadamente 40 policiais federais cumpriram aos mandados de busca e apreensão, sendo seis mandados no Estado de São Paulo e dois no Rio Grande do Norte.

De acordo com a PF, a ação teve como objetivo “investigar o recebimento de vantagens indevidas”, entre os anos de 2010 a 2016, por parte de Kassab. O ex-prefeito de São Paulo (2006-2012) comandou primeiro o Ministério das Cidades do governo Dilma entre 2015 e 2016. Em 2016, com o impeachment da petista, Kassab assumiu no governo Michel Temer o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Segundo a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, os repasses foram feitos em duas situações. Uma delas, entre 2010 e 2016, quando Kassab teria recebido R$ 350 mil mensais, alcançando R$ 30 milhões.

“O objetivo dos pagamentos era contar com poder de influência do ministro em eventual demanda futura de interesse do referido grupo”, diz a PGR. Os repasses teriam sido feitos por meio de contratos falsos entre a J&F e uma empresa de prestação de serviços com uma empresa do ramo de transportes.

Na segunda ocasião, em 2014, cita a PGR, foram pagos R$ 28 milhões ao diretório nacional do PSD, na época, presidido por Kassab, para garantir o apoio do PSD ao PT na disputa presidencial de 2014.