Política PGR é contra pedido de Lula para tirar Moro de processo do sítio em Atibaia A defesa do ex-presidente alegou que Moro não tem competência para julgar o caso

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou hoje (11) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contra pedido para retirar do juiz Sérgio Moro a relatoria do processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso de um sítio em Atibaia (SP). A defesa de Lula alegou que Moro não tem competência para julgar o caso em função da dec...