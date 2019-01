Política PGE se instala em órgãos do Estado para fiscalizar

Com cenário de ajuste fiscal no governo de Goiás, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) deve concentrar esforços nos próximos meses em ações preventivas com o objetivo de evitar judicialização e desperdício de verba pública. De acordo com a nova procuradora-geral, Juliana Diniz, o órgão dará atenção especial aos contratos e licitações para garantir a legalidade dos documentos ...