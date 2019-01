Política “PGE estará dentro de todos os órgãos”, afirma Juliana Diniz A nova procuradora-geral do Estado concedeu entrevista ao POPULAR nesta sexta-feira (4)

Além das secretarias de administração direta, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) deve se instalar dentro dos demais órgãos do governo. Em entrevista ao POPULAR nesta sexta-feira (4), Juliana Diniz, que assumiu chefia da instituição nesta semana, informou que a determinação foi do governador Ronaldo Caiado (DEM). Nesta semana, a Saneago, o Departamento Estadual de T...