PF vê fraudes em banco e cervejaria

A Polícia Federal (PF) e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram ontem a Operação Caixa 3 que investiga supostas fraudes no Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e no Grupo Petrópolis, produtor de cerveja. A suspeita é de que o grupo tenha atuado com a Odebrecht para pagar despesas ocultas de campanhas eleitorais em 2014, com recursos do...