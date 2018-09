Política PF vê corrupção de Temer, Padilha e Moreira Franco Polícia Federal ouviu doleiro responsável pela entrega de dinheiro e trechos de conversas entre os envolvidos; Odebrecht teria repassado R$ 10 milhões

No relatório final do inquérito sobre repasses de R$ 10 milhões da Odebrecht para integrantes do MDB, a Polícia Federal concluiu pela existência de indícios de que o presidente Michel Temer cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O documento foi encaminhado ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) e também indica a prática dos mesmos crimes pelos ...