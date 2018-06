Política PF vê comando de deputada

No pedido que baseou a segunda fase da Operação Registro Espúrio, a Polícia Federal aponta que a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), mesmo tendo sido vetada pela Justiça de assumir o Ministério do Trabalho, passou a ter “posto de comando” na Secretaria de Relações do Trabalho da Pasta, “com evidentes indícios de manipulação e direcionamento de processos de re...