Política PF toma novo depoimento de esfaqueador de Bolsonaro Além de ouvir Bispo, a PF ainda trabalha na análise do material apreendido com ele e nas quebras de sigilo feitas com autorização da Justiça

O delegado Rodrigo Morais ouviu na segunda-feira, 17, o autor do atentado ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), Adelio Bispo. Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais, Morais foi até o presídio federal de segurança máxima em Campo Grande (MS) para tomar o depoimento de Bispo no âmbito do inquérito sobre o atentando ao candidato. A informação foi r...