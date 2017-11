PF suspeita de que Aécio usou telefone de “laranjas”

A Polícia Federal encontrou em um apartamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) dois celulares cujas linhas telefônicas estariam habilitadas em nomes de supostos “laranjas”. Um ex-motorista e uma ex-funcionária da irmã do senador, Andréa Neves, um agricultor do interior de Minas e um funcionário de uma empresa de construção civil aparecem como responsáveis pelas linhas. ...