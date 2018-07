Política PF quer ouvir Lúcio Funaro no inquérito dos Portos Investigação busca identificar se o presidente da República recebeu vantagens indevidas em troca de favorecimento a empresas do setor portuário com edição de decreto

A Polícia Federal (PF) deverá ouvir o delator Lúcio Funaro no inquérito que apura se o presidente Michel Temer recebeu vantagens indevidas em troca de favorecimento a empresas do setor portuário com a edição do Decreto dos Portos em maio de 2017. A intenção, segundo o delegado Cleyber Malta Lopes, é "explorar com melhores detalhes as novas informações disponíveis...