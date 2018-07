Política PF prende o ex-governador de Mato Grosso do Sul Polícia Federal também capturou o filho de André Puccinelli (MDB) e um advogado

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, 20, o ex-governador do Mato Grosso do Sul André Puccinelli (MDB), seu filho André Puccinelli Júnior e um advogado no âmbito da Operação Lama Asfáltica. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande. Os presos vão passar por exames no Instituto Médico-Legal (IML) e ficarão na sede da Superintendência da PF ...