Política PF pede mais 90 dias para investigar atentado a faca sofrido por Bolsonaro Presidente foi atingido durante ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais

A Polícia Federal pediu à Justiça prorrogação de 90 dias no segundo inquérito aberto para apurar o atentado a faca sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, durante ato de campanha na eleição de 2018. Segundo informações da corporação, não há um prazo determinado para a conclusão do inquérito, aberto em 25 de setembro. Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen ...