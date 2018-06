Política PF pede mais 60 dias para investigações no inquérito dos Portos que investiga Temer Processo apura o envolvimento do presidente da República na edição de medidas que poderiam ter beneficiado empresas do setor portuário

A Polícia Federal pediu nesta quinta-feira (28) ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma nova prorrogação de 60 dias das investigações no âmbito do inquérito do Decreto dos Portos. O processo tem como alvo o presidente da República Michel Temer e apura seu envolvimento na edição de medidas que poderiam ter beneficiado empresas do setor p...