Política PF mira fraudes no Ministério do Trabalho e faz buscas na Câmara Ação contra esquema em registro sindical investiga deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) na manhã desta quinta-feira, 5. A ação é um desdobramento da operação Registro Espúrio que investiga desvios no Ministério do Trabalho relacionados à concessão do registro sindical. A terceira fase da Operação Registro Espúrio, segundo a PF, tem como objetivo de “ap...