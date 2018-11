Política PF investiga suposta propina de R$ 4 milhões da Odebrecht ao senador Romero Jucá Ministro Edson Fachin autorizou ação que apura favorecimento ao setor de portos

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 8, a Operação Armistício, a primeira fase ostensiva da investigação sobre um suposto pagamento de R$ 4 milhões ao senador Romero Jucá (MDB-RR), em 2012, por parte do Grupo Odebrecht, como contrapartida à atuação do parlamentar para a edição de uma resolução no Senado destinada a restringir a "guerra dos Portos", de i...