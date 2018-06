Política PF investiga governo Carlesse, interino do Tocantins, e faz buscas no Palácio Araguaia

A Polícia Federal está cumprindo nesta quinta-feira (14) mandados de buscas no Palácio Araguaia, sede do Governo do Tocantins. A ação foi deflagrada por ordem do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A investigação aponta que o governador interino Mauro Carlesse (PHS) teria liberado emendas parlamentares poucos dias antes do primeiro turno das eleições suplementares no E...