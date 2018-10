Política PF indicia Temer e pede prisão de coronel Lima Relatório enviado ao ministro Luís Barroso acusa presidente por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

A Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer, a sua filha Maristela de Toledo, o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (MDB-PR), o coronel reformado da Polícia Militar João Baptista Lima Filho (amigo do presidente conhecido como coronel Lima) e arquiteta Maria Rita Fratezi (mulher do coronel), além de executivos da Rodrimar e do grupo Libra no âmbito das i...