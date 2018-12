Política PF faz buscas no escritório do advogado do esfaqueador de Bolsonaro Objetivo da ação é descobrir quem pagou honorários do advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior, defensor de Adélio Bispo de Oliveira que, na tarde de 6 de setembro, golpeou o então candidato à Presidência no centro de Juiz de Fora, em Minas

A Polícia Federal está fazendo nesta sexta, 21, buscas no escritório do advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior, que defende Adélio Bispo de Oliveira, o esfaqueador de Jair Bolsonaro. O objetivo da ação, segundo a PF, é descobrir quem pagou os honorários do advogado. A PF estendeu as buscas para além do escritório de Zanone. Agentes vasculham outros endereços ligado...