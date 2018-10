Política PF faz buscas em comitê de deputado atrás de 'Lula candidato' Ordem de judicial que autorizou apreensão em escritório de Carlos Neder (PT-SP), quadro histórico do partido e candidato à reeleição, foi motivada por denúncia de eleitor

A Polícia Federal (PF) fez buscas no comitê político do deputado estadual Carlos Neder (PT-SP), quadro histórico do partido e candidato nas eleições 2018, nesta sexta-feira, 5, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, atrás de santinhos com "Lula candidato". A ordem é do juiz Afonso Celso da Silva, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-SP), após denúncia de...