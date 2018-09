Política PF faz buscas contra governador do Mato Grosso do Sul Tucano é alvo de investigação sobre propina envolvendo autoridades do Executivo, Legislativo e TCE sul-mato-grossenses

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB, é alvo de buscas da Operação Vostok, da Polícia Federal, nesta quarta-feira, 12. A operação investiga um esquema de pagamento de propina a representantes da cúpula do Poder Executivo Estadual. Dentre os alvos da Vostok estão pecuaristas locais responsáveis pela emissão das no...