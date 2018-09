Política PF encontra quase R$ 1 milhão em dinheiro vivo na casa de motorista de Jayme Rincón em Goiânia Dinheiro estava guardado dentro de caixas de papelão; a Operação Cash Delivery é um desdobramento das investigações da Operação Lava Jato e decorre de acordos de leniência e colaboração premiada firmados pelo MPF com a Construtora Norberto Odebrecht e seus executivos

A Polícia Federal encontrou quase R$ 1 milhão em dinheiro vivo na casa do policial militar e motorista de Jayme Rincón, Márcio Garcia de Moura, preso na Operação Cash Delivery, deflagrada na manhã desta sexta-feira (28). Na casa do policial, os agentes encontraram caixas de papelão que guardavam o dinheiro em notas de 50 e 100 reais. De acordo com a PF, a quanti...