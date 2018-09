Política PF deflagra 5ª operação contra crimes relacionados à Ferrovia Norte-Sul em Goiás e no DF Operação Trilho 5x investiga os destinos de aproximadamente R$ 7,5 milhões

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (26), a 'Operação Trilho 5x', desdobramento das investigações da Operação Lava Jato e nova etapa da Operação “O Recebedor”, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro proveniente do esquema de corrupção montado no âmbito da Valec, comandado pelo então ex-presidente José Francisco das Neves e pelo grupo político c...