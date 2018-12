Política PF deflagra 5ª fase da Operação Registro Espúrio em Goiás, no PR e no DF Policiais cumprem 4 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, Goiânia (GO), Anápolis (GO) e Londrina (PR)

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a quinta fase da Operação Registro Espúrio. A equipe da PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, Goiânia (GO), Anápolis (GO) e Londrina (PR). Nesta etapa, o objetivo é aprofundar as investigações de desvios de valores da Conta Especial Empreg...