Política PF cumpre mandado contra eleitor que teria se filmado votando Operação Selfie Proibida foi cumprida no Acre focada em apenas uma pessoa, mas a Polícia Federal espera que ação seja usada como exemplo para o segundo turno

Filmagem feita dentro da cabine no momento do voto é crime de violação do sigilo do voto. Esse tipo de situação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão hoje (26) no Acre, expedido pela Justiça Eleitoral. O caso corre no âmbito da Operação Selfie Proibida e envolve a busca de eleitores que teriam se filmado dentro da cabine de votação no moment...