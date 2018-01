PF aumenta equipe de investigações ligadas a políticos com foro privilegiado

A Polícia Federal mais do que dobrou a equipe que atua nos inquéritos envolvendo políticos no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar encerrar as investigações antes das eleições deste ano. O chamado Grupo de Inquérito (Ginq) passará de 24 para 56 policiais federais e ficará responsável por 273 investigações ligadas a políticos com foro privilegiado que tramitam na...