PF apreende R$ 5 mil escondidos em mala no gabinete de deputado

A Polícia Federal (PF) apreendeu nesta quinta-feira, 5, R$ 5 mil em dinheiro vivo na mala do deputado federal Nelson Marquezelli (PTB-SP), durante nova fase da Operação Registro Espúrio. Os policiais revistaram o gabinete do deputado na Câmara, onde recolheram documentos e copiaram o conteúdo dos computadores. Jonas Antunes de Lima, assessor do deputado, foi preso e...