Política PF apreende documentos em gabinete de deputado preso no MS Alvo da Operação Vostok, deflagrada pela Polícia Federal (PF), Zé Teixeira (DEM) foi detido na manhã de hoje (12), em Campo Grande

Policiais federais e equipes do Ministério Público Federal (MPF) estão há cerca de sete horas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, cumprindo mandado de busca e apreensão determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no gabinete do deputado estadual Zé Teixeira (DEM). Alvo da Operação Vostok, deflagrada pela Polícia Federal (PF), Teixeira foi de...