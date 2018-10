Política PF abre inquérito sobre vídeo de coronel que chamou Rosa Weber de 'corrupta' Depois de a Segunda Turma do STF pedir uma apuração do caso, a Procuradoria-Geral da República solicitou a abertura de inquérito à PF

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira (24), que a Polícia Federal instaurou na terça-feira (23) inquérito para apurar as ameaças feitas à presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, pelo coronel da reserva do Exército Carlos Alves, que a chamou de "salafrária", "corrupta" e "incompetente". Segundo Jungmann, j...